وزير متشدد يستقيل من منصبه رفضاً للإغلاق الشامل

استقال وزير الإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان اليوم الأحد من منصبه، احتجاجا على توجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل لاحتواء فيروس كورونا خلال فترة الأعياد اليهودية.

وقال ليتسمان، وهو من اليهود المتدينين ورئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، في رسالة استقالته التي بعثها إلى نتنياهو إنه "جرى التخطيط مسبقا لقرار فرض إغلاق كامل في الأعياد انطلاقا من عدم احترام أعياد "إسرائيل"، وذلك مقابل أمور أخرى لم يجرؤوا على المس بها".

وأضاف أن منسق كورونا روني غمزو، خطط مسبقا للإغلاق في الأعياد اليهودية، وأنه يعتقد أنه تعين على الحكومة فرض الإغلاق قبل أسابيع.

وعبر نتنياهو عن أسفه الشديد لقرار ليتسمان، وقال أنه "يقدره كثيرا ويحترم قراره"، لكنه أضاف أنه "يجب المضي قدما، واتخاذ القرارات اللازمة لإسرائيل خلال فترة كورونا وسنفعل ذلك".

وتعقد حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على توصيات وقرارات "كابنيت كورونا" بفرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية، وإغلاق المدارس منذ يوم الأربعاء المقبل.

وهدد عدد من الوزراء بالتصويت ضد قرار "كابنيت كورونا"، بفرض الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، وهو الموقف الذي أعلن عنه وزير الاقتصاد عمير يرتس ووزير السياحة، أساف زمير.

من جانبه، اقترح وزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، تأجيل تعليق الدراسة إلى يوم الجمعة المقبل، على أن يتم استئناف الدراسة بالمدارس لجميع المراحل بعد انتهاء الأعياء اليهودية في 11 أكتوبر المقبل.