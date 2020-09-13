الاحتلال يكشف عن صاروخ قصير المدى يستخدمه سلاح المدفعية

كشفت مصادر عبرية عن صاروخ دقيق من ابتكار شركة إلبيت "الاسرائيلية"، وهو صاروخ قصير المدى يصل إلى بضع عشرات من الكيلو مترات ويستخدمه حالياً معظم سلاح المدفعية في جيش العدو الصهيوني.

و قال المُقَدم إفرات، و هو أول قائد كتيبة لكتيبة الرمح رقم ، 334 إنه من المتوقع أن تدخل صواريخ بعيدة المدى في المستقبل كجزء من أنشطة كتيبة أخرى.

و وفقاً للمصادر، فإن قاذفة الرمح قادرة على إطلاق 18 صاروخاً على أراضي العدو في دقيقة واحدة فقط. تم تصميم الرمح لضرب الأشخاص والمباني والبنية التحتية - بما في ذلك ضرب عدة أهداف في وقت واحد.