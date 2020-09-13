جيل_ التسعينات: وسم يتصدر تويتر يشكي حظ مواليد التسعينات

#جيل_التسعينات هو الهاشتاغ الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ووصل لترند عالي على "تويتر" أطلقه شبان فلسطينيون للتعبير عن حالة اليأس والاحباط التي تنتابهم نتيجة اهمالهم وتجاهل مطالبهم وحقوقهم وتوفير فرص العمل هم.

فالهاشتاغ يحكي قصة جيل التسعينات الذين شابوا وكثُرت تجاعيدهم في سنوات طويلة لم يشعروا أنهم عاشوها نتيجة الأزمات المتتالية التي عايشوها، خاصةً جيل الأعوام (1990-1999).

وجاء الهاشتاغ بعد يوم من نشر رابط فحص الـ100 دولار لمتضرري فيروس كورونا من المنحة القطرية.

وقد علق يوسف الكيالي، رئيس ديوان الموظفين :" إخواني و أبنائي جيل التسعينات حفظكم الله و رعاكم،،، بداية كلنا أبناء هذا الوطن وكلنا شركاء الأمل والألم وكل الأجيال لها الاحترام والتقدير.

وتابع: بعيداً عن لغة الإنشاء والعواطف سأتكلم بلغة الأرقام قليلاً لعلها تجيب عن بعض تساؤلاتكم".

وأضاف:" في الفترة ما بعد العام 2007 كان هنالك طفرة في نسبة التوظيف لمعالجة آثار الاستنكاف إلى أن عدنا إلى نمط التوظيف المعتاد، وفى المجمل تم توظيف ما مجموعه 37688 موظفاً في القطاعين المدني والعسكري كان نصيب جيل التسعينات منهم 5964 موظفاً (3121 عسكري + 2843 مدني) أي ما نسبته 15.8‎%‎ من اجمالي من تم توظيفهم.

وأردف الكيالي:" لعل هذه النسبة تمثل نسبة عادلة سيما و أن جيل التسعينات كان لا يزال على مقاعد الدراسة في حينه، كنا ومازلنا نوظف على أساس الكفاءة و رسخنا مبدأ تكافؤ الفرص، وأنتم أبنائي دائما تثبتون للعالم بأنكم أهلا للكفاءة ومنارة للعلم ومثالاً لمن يبني الأمم. أرجو الله تعالى أن يكون قادم الأيام يحمل لكم خيرا من سابقه"

كتب عرفات ديب:" أنا تاريخي كشاب فلسطيني بدافع عن أعدل قضية فالكون من جيل التسعينات عاصرنا انتفاضة 2000و انقلاب 2006 و عاصرنا 3 حروب طاحنة 2008 و 2012 و 2014 الجيل الي ما شافش الكهرباء 24ساعة متواصلة ولما طلبو لوظائف الداخلية كبرونا و لمشاريع الزواج صغرونا.

وعلق أشرف وائل :"نحن الجيل الذي بدأ يلاحظ أن ملامحه بدأت تكبر، بدأ الشيب يغزونا، بدأنا نفهم الدنيا بشكلٍ مغايرٍ عمّا كنا نفهمها، نحن الجيل الذي رأى المبادئ كلها تسقط، ورأى الأخلاق كلها تتحول وتتبدل."

فيما كتبت السلومة: جيل1970 ينتظرون حفيدهم

جيل1980 يفرحون بنجاح ابنهم

جيل2000 يُطلبون للتوظيف

جيل1990 نشكركم لحضوركم كافة الأفراح والمناسبات و الاحزان والزلازل والثورات والكورونا وغيرو وغيراتو ولا حول ولا قوة إلا بالله

#جيل_التسعينات الجيل اللي اتمسح بكرامته بلاط الوطن العربي بلاطة بلاطة

https://www.facebook.com/youssef.kayali/posts/3362248260532756

إيهاب الغصين: وفقًا لمحادثة مع السيد وكيل وزارة العمل، 60% من الذين سيصرف لهم منحة ال 100$ اليوم؛ هم من شباب #جيل_التسعينات (21 - 30) عام.#انا_عن_نفسي_ازا_طلعتلي_هحرق_حالي???????? — Karam.tayseer (@TayseerKaram) September 13, 2020

جيل مسخمط على وجه كوكب غزة زواج لا بيت لا مهر لا بطالة لا وظيفة لا لمن نلجأ ي الله ????????????????‍♂️#جيل_التسعينات — حازم مزيد #غزة (@HazemMezyed) September 12, 2020