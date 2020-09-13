انطلاق الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية بفلسطين.

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة الأزهرية 2019 م - 2020 ، بإشراف ومتابعة مباشرة من عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الدكتور علي رشيد النجار.

وقال الدكتور النجار: إن المعاهد اتخذت كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا، آخذة بعين الاعتبار وضع الكمامات للطلبة، والمحافظة على التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات بما يضمن انتظام سير الامتحانات في جو من الطمأنينة والسلامة.

يشار إلى أن امتحانات الدور الثاني سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.