طواقم وزارة الاقتصاد تنظم 192 زيارة تفتيشية على المحال التجارية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك نظمت 192 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 37 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 12 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم تحرير محضري ضبط لمخبزين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية .

ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية ، كما تتلقى طاقمها عشرات البلاغات يوميا ويتم التعامل معها فورا .