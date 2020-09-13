المدلل: تعاظم قوة المقاومة يصيب العدو بحالة ارباك وهاجس وجودي

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.أحمد المدلل، اليوم الأحد 13/9/2020، أن العدو الصهيوني، يعيش حالة ارباك حقيقية وهاجس وجودي نتيجة تعاظم قوة المقاومة.

وشدد المدلل في تصريح صحفي في الذكرى الـ 15 لاندحار الاحتلال الاسرائيلي، أن الكيان الصهيوني بالرغم من ترسانته العسكرية الضخمة التى كان يمتلكها وجرائمه المتكررة ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة إلا أن عمليات المقاومة لم تتوقف فى مواجهة ارتال الدبابات الميركفاة والتى دمرها أبطال سرايا القدس على محور فيلتدلفيا وفى حى الزيتون.

وأضاف المدلل، أن أبطال السرايا فى مواجهات يومية مع والجنود المدججين واقتحام المستوطنات وقطع طرق المستوطنات مما جعل شارون بلدوزر "إسرائيل" يشعر بالتكلفة الباهظة التي تكبدها هو وجيشه في قطاع غزة.

وأكد المدلل، أن الاحتلال عدوٌ مجرمٌ لا يفهم إلا لغة القوة والاشتباك المستمر والذى توحدت عليه كل قوى المقاومة الفلسطينية ولا يفهم لغةالمفاوضات التى صنعت الانقسام الفلسطينى .

وأضاف المدلل، أن العدو يعيش حالة ارباك حقيقة وهاجس وجودي نتيجة تعاظم قوة المقاومة التى تطورت كثيراً عما كانت عليه قبل عام ٢٠٠٥ ويتمنى لحظة أن يعيش بأمان ولن تعطيه أمريكا بكل ما تدعمه من ادوات البطش والدمار ولا أنظمة العار والتطبيع لن تستطيع ان توفر له لحظة امن واستقرار على ارض فلسطين امام هذه الارادة القوية التى يمتلكها الشعب الفلسطينى ومقاومته.

ووجه المدلل رسالته لأهل الضفة الغربية قائلاً:" رسالتنا إلى الضفة الغربية بأن الاحتلال لن يندحر إلا بذات الأسلوب الذى أرغم شارون وجيشه المدجج بالنسحاب مدحورا من قطاع غزة" .

وأعرب المدلل، عن أمله أن تعيد القيادة الوطنية الموحدة إحدى مخرجات الاجتماع القيادى، أن تعيد حالة الاشتباك والمواجهة من جديد مع الاحتلال الصهيونى فى نقاط التماس فى الضفة الغربية والقدس حتى نستطيع دحره عن كل فلسطين .