وجهاء وأعيان دير البلح يتضامنون مع السودان ويطالبون بمؤازرتهم

أكد مسؤولون ووجهاء وأعيان ومدراء مؤسسات اليوم الأحد 13/9/2020، تضامنهم وتعاطفهم الكبير مع الأهل في السودان الذين تضرروا من فيضان نهر النيل الذي اجتاح بلادهم وأدى لوفاة وإصابة المئات بالإضافة لأضرار كبيرة.

وشدد المتضامنون، خلال وقفة تضامنية نظمتها بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، للتضامن مع الأهل في السودان أقيمت في ساحة البلدية، على أن السودان طالما كانت البلد الشقيق والحاضن للقضية الفلسطينية والحامل لهموم شعبنا.

وقد طالبوا، بضرورة التدخل العاجل من كافة الجهات الدولية لمساندة أهل السودان في محنته وتقديم يد العون لهم، والوقوف بجانبهم.

فمن ناحيته أعرب دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، عن تضامنه الكبير مع أهل السودان التي يعانيها بسبب فيضان نهر النيل، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني كله يقف بجانبه ويؤازره في محنته التي ألمت به.

وأكد الجرو، أن أهل السودان باتوا في حاجة ماسة للتعاون ومد يد العون في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وطالما هم كانوا سباقون للطيبة والكرم مع كل العرب، لافتاً إلى أن هذه الوقفة هي موقف بسيط لتسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم.

وقال الجرو في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أنتم منا ونحن منكم، وهذه وقفة لمساندتكم ونتمنى أن يفرج الله كربكم، وليقف كل العرب والمسلمين معهم ولا يجعلوهم وحدهم في مأساتهم".

من جهته، عبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ماهر الحولي، عن فخره بهذه الوقفة التضامنية التي اعتبرها معبرةً عن الأخوة الصادقة والمحبة الحقيقية، واعتراف بالجميل لما قدمه السودان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

وأكد في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن هذه الوقفة رسالة محبة وتضامن وشعور بالمسؤولية تجاه مأساة السودان التي حلت بها من فيضانات .

وتمنى الحولي للشهداء بالرحمة والمصابين بالشفاء العاجل والمكلومين المتضررين بالتعويض.

وفي آخر احصائية لأضرار السودان، كشفت وزارة الداخلية السودانية أن عدد الضحايا جراء الفيضانات غير المسبوقة في السودان ارتفع إلى 106 قتلى.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد قتلى فيضانات السودان ارتفع إلى 106، في حيم ارتفع عدد المنازل التي انهارت بالكامل نتيجة لذلك إلى نحو 28250 منزلا، فيما لحقت أضرار جزئية بقرابة 44 ألف منزل، وفقا لمراسلنا.

وفي تقرير سابق بلغ عدد المصابين جراء الفيضانات والسيول، التي ضربت 16 من أصل 18 ولاية في السودان، حوالي 50 شخصا، في حين غمرت مياه الفيضانات، التي شردت أكثر من 600 ألف شخص ومسحت قرى بأكملها عن الوجود، عشرات المرافق الحكومية في عدد من المناطق.