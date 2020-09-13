صحة غزة : حالتا وفاة وتسجيل 100 إصابة في صفوف المواطنين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد 13/9/ 2020 ، عن تسجيل حالتي وفاة و100 إصابة في صفوف المواطنين بمحافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة خلال بيانها اليوم ، انه تم تسجيل حالتي وفاة "للمواطن نبيل حلاوة" 46 عام في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابته بفيروس كورونا ، والمواطنة "نوال الرنتيسي" 63 عام في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا، ليرفع إجمال الوفيات ل15 حالة وفاة 14 حالة منها من داخل المجتمع وحالة من العائدين.

وبينت الصحة ان تم تسجيل 100 إصابة "بكورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء فحوصات لـ1417 عينة ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1819 اصابة منها : " 1588 حالة نشيطة ، و216 متعافي بعد تسجيل تعافي لـ 60 حالة ومغادرتهم للمشافي .

وأكدت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة انها تتابع تطورات الحالة الوبائية وتضع جملة من السياسات والاجراءات الجديدة للمصابين والمخالطين.

وشددت على ضرورة احتواء الوباء وكسر حلقات التفشي في قطاع غزة عبر عملية مستمرة تتطلب التعاون من المواطنين بالالتزام التام بإجراءات الوقاية.

ودعت الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك سيقتل احبابك ، مشددةً على ضرورة المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وجددت دعوتها للاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة ، مشيرةً الى انه يتم العمل بكل مسؤولية في تعزيز الاستجابة المتزنة لاستمرار التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط.