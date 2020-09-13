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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاحد 13/9/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:07 - 13 سبتمبر 2020
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تقارير
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تواصل وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي اليوم الاحد 13/9/2020 وذلك من خلال جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي الفلسطيني.

متوسط اسعار الذهب اليوم الأحد 13/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 215.87 شيكل $62.41

سعر الذهب عيار 22  197.88 شيكل $57.21

اسعار الذهب عيار 21 188.89 شيكل $54.61

اسعار الذهب عيار 18 161.90 شيكل $46.81

سعر الذهب عيار 14  125.92 شيكل $36.41

سعر الذهب عيار 12  107.93 شيكل $31.21

اسعار أوقية الذهب     6,714 شيكل  $1,941

اسعار جنيه الذهب      1,511 شيكل  $436.91

اسعار كيلو الذهب      215,870 شيكل       $62,415

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

12 سبتمبر     215.87       188.89       161.90       125.92       107.93

11 سبتمبر     216.10       189.09       162.08       126.06       108.05

10 سبتمبر     213.54       186.85       160.16       124.56       106.77

9 سبتمبر      213.00       186.38       159.75       124.25       106.50

8 سبتمبر      210.91       184.55       158.19       123.03       105.46

7 سبتمبر      209.62       183.42       157.22       122.28       104.81

6 سبتمبر      209.95       183.71       157.46       122.47       104.97

5 سبتمبر      209.93       183.69       157.45       122.46       104.97

4 سبتمبر      210.09       183.84       157.57       122.56       105.05

3 سبتمبر      208.91       182.80       156.69       121.87       104.46

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