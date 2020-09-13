القائد النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

استقبل القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمين عام "التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة" الدكتور يحيى غدار، بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وقد رحب القائد النخالة بالدكتور غدار، وأثنى على دوره في دعم خيار المقاومة والجهد الذي يقوم به "التجمع" في هذا المجال.

وأكد المجتمعون على أهمية مواجهة التطبيع من خلال نشر الوعي، وقيام المثقفين والنخب الجماهيرية بأدوارهم في التصدي لمحاولات تزييف وعي الأمة وحرف المعركة عن ساحتها الرئيسة في فلسطين، ومواجهة المشروع الصهيوني فيها، إلى معارك وهمية داخلية لا تخدم إلا العدو الصهيوني والمخططات الأمريكية في المنطقة لاستنزاف مقدرات الأمة وثرواتها، وتشويه حاضرها، ومصادرة مستقبلها.

كما أكدوا على رفض الشعب العربي لكل اتفاقيات التطبيع، القديمة منها والجديدة واللاحقة، وأن التمسك بالمقاومة هو الخيار الإستراتيجي لمواجهة كل المشاريع التي تستهدف قضية العرب والمسلمين المركزية في فلسطين.

من جهته أكد الدكتور غدار على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وليس صراع حدود، وأن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر لا يمكن أن يتم إلا من خلال خيار المقاومة بكل أشكاله، وعلى رأسه المقاومة المسلحة، وهذا الذي دفعنا إلى دعم حركة الجهاد الإسلامي المؤمنة بهذه الأهداف.