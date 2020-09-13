سباق_الخيانة: وسم يجتاح مواقع التواصل يلعن المطبعين

اجتاح وسم #سباق_الخيانة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غرد عليه نشطاء وإعلاميون من كافة بقاع الأرض، رفضاً للسقوط المتوالي لبعض الأنظمة العربية في وحل الخيانة، كان آخرها البحرين.

فهشاج #سباق الخيانة، كان العنوان الذي انطلق به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليلعن كل مطبع وكل مأجور وضع يده في يد الاحتلال، وأعلن ذلك صراحة غير آبهة بمعاناة الفلسطينيين..

فدولة الإمارات العربية أعلنت بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطبيع السياسي الكامل مع الاحتلال قبل عدة أيام ما آثار حفيظة الشارع الفلسطيني والعرب لهذا التطبيع وتفاجأ العرب بهذه السلاسة في التطبيع وطارت طائرة الاحتلال فوق أقدس بقعة للمسلمين وهي مكة تجاه الإمارات في مشهد يدمي القلب.

واستكمالاً لسلسة سباق الخيانة، تسير البحرين على نفس الركب وتطبع مع الاحتلال وكأنهم لا يرون إلا أنفسهم وكلمات المرشد الأكبر عندهم ترامب هي الحل والخلاص لكل أزمات الأمة والسلام مع الاحتلال مدخل لإستقرار المنطقة كما يدعون.

كتب ياسر محمد عودة الأغا من غزة، الأنظمة العربية قذفت بفلسطين لقعر البئر كما فعل إخوة يوسف .

فيما كتب أحمد أبوكريم:" ضاعت من بعدك يا فيصل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

فيما علق محمد البطش: الشعب البحريني يرفض التطبيع... هؤلاء قد يدفعون ثمنا غاليا لهذا الموقف .. لذلك شكرا لكم من القلب يا احرار البحرين وسلام وامن من الله عليكم..

وأضاف: لبحرين ا#السعودية #الامارات

هذه الدول كانت لها قيمة بسبب التصاقها بقضية فلسطين لذلك حتى تحتفي اسرائيل وامريكا بسلام معهم لانهم افترقوا عن فلسطين

غدا سترون كم ان هرلاء بلا قيمة ولن ينظر اليهم احد ولن يسمع لهم صوتا لانهم بلا اوراق قوة.

فيما كتب فريق نبض الأقصى: التطبيع لوحة سوداء على الجدران ، فلسطين أسطورة بيضاء يراها كل من يحمل قلب ناصع يفديها ، سنمسح السواد ليسطع الحق الأبيض في الكرة الأرضية علم فلسطين، سنحطم السواد الخائن ليبقى ويخلق الأبيض الحر النزيه.

"سيأتي يوم على هذه الأمة، و تصبح الخيانة وجهة نظر" ..

-غسان كنفاني وكأنه ينظر إليهم الان #ضد_التطبيع#سباق_الخيانة pic.twitter.com/sJGY83Caaq — Abed Jaber (@AbedJab40857736) September 12, 2020

ضاعت من بعدك يا فيصل

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. #سباق_الخيانة#هزة_أرضية pic.twitter.com/2qF69h6HU5 — أحمد ابوكريم #فلسطين???????? (@ahmad_abokareem) September 12, 2020

#سباق_الخيانة

الشعب البحريني يرفض التطبيع...

هؤلاء قد يدفعون ثمنا غاليا لهذا الموقف

لذلك شكرا لكم من القلب يا احرار البحرين وسلام وامن من الله عليكم pic.twitter.com/pkybPMjxAa — محمد البطش/فلسطين (@hD6zxbsE9buGHlk) September 12, 2020