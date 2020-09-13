سباق_الخيانة: وسم يجتاح مواقع التواصل يلعن المطبعين

اجتاح وسم #سباق_الخيانة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غرد عليه نشطاء وإعلاميون من كافة بقاع الأرض، رفضاً للسقوط المتوالي لبعض الأنظمة العربية في وحل الخيانة، كان آخرها البحرين.
فهشاج #سباق الخيانة، كان العنوان الذي انطلق به نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليلعن كل مطبع وكل مأجور وضع يده في يد الاحتلال، وأعلن ذلك صراحة غير آبهة بمعاناة الفلسطينيين..
فدولة الإمارات العربية أعلنت بأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطبيع السياسي الكامل مع الاحتلال قبل عدة أيام ما آثار حفيظة الشارع الفلسطيني والعرب لهذا التطبيع وتفاجأ العرب بهذه السلاسة في التطبيع وطارت طائرة الاحتلال فوق أقدس بقعة للمسلمين وهي مكة تجاه الإمارات في مشهد يدمي القلب.
واستكمالاً لسلسة سباق الخيانة، تسير البحرين على نفس الركب وتطبع مع الاحتلال وكأنهم لا يرون إلا أنفسهم وكلمات المرشد الأكبر عندهم ترامب هي الحل والخلاص لكل أزمات الأمة والسلام مع الاحتلال مدخل لإستقرار المنطقة كما يدعون.
كتب ياسر محمد عودة الأغا من غزة، الأنظمة العربية قذفت بفلسطين لقعر البئر كما فعل إخوة يوسف .
فيما كتب أحمد أبوكريم:" ضاعت من بعدك يا فيصل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
فيما علق محمد البطش: الشعب البحريني يرفض التطبيع... هؤلاء قد يدفعون ثمنا غاليا لهذا الموقف .. لذلك شكرا لكم من القلب يا احرار البحرين وسلام وامن من الله عليكم..
وأضاف: لبحرين ا#السعودية #الامارات
هذه الدول كانت لها قيمة بسبب التصاقها بقضية فلسطين لذلك حتى تحتفي اسرائيل وامريكا بسلام معهم لانهم افترقوا عن فلسطين
غدا سترون كم ان هرلاء بلا قيمة ولن ينظر اليهم احد ولن يسمع لهم صوتا لانهم بلا اوراق قوة.
فيما كتب فريق نبض الأقصى: التطبيع لوحة سوداء على الجدران ، فلسطين أسطورة بيضاء يراها كل من يحمل قلب ناصع يفديها ، سنمسح السواد ليسطع الحق الأبيض في الكرة الأرضية علم فلسطين، سنحطم السواد الخائن ليبقى ويخلق الأبيض الحر النزيه.
#بحرينيون_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة#سباق_الخيانة https://t.co/RYCTSe6vSO— M.O.Al-Agha ???????? (@MOAlAgha) September 13, 2020
"سيأتي يوم على هذه الأمة، و تصبح الخيانة وجهة نظر" ..— Abed Jaber (@AbedJab40857736) September 12, 2020
-غسان كنفاني وكأنه ينظر إليهم الان #ضد_التطبيع#سباق_الخيانة pic.twitter.com/sJGY83Caaq
ضاعت من بعدك يا فيصل— أحمد ابوكريم #فلسطين???????? (@ahmad_abokareem) September 12, 2020
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. #سباق_الخيانة#هزة_أرضية pic.twitter.com/2qF69h6HU5
تظاهرات غاضبة في البحرين تنديداً بإعلان التطبيع بين النظام البحريني والكيان الصهيوني— سائد الأخرس (@SaeedAlAkhras) September 12, 2020
#التطبيع_خيانة#بحرينيون_ضد_التطبيع#سباق_الخيانة pic.twitter.com/u9NciZKm6N
#سباق_الخيانة— محمد البطش/فلسطين (@hD6zxbsE9buGHlk) September 12, 2020
الشعب البحريني يرفض التطبيع...
هؤلاء قد يدفعون ثمنا غاليا لهذا الموقف
لذلك شكرا لكم من القلب يا احرار البحرين وسلام وامن من الله عليكم pic.twitter.com/pkybPMjxAa
باعوا دينهم وعروبتهم.. فكان #سباق_الخيانة pic.twitter.com/raaT0c3uMr— حركة الجهاد الإسلامي _اقليم رفح (@JihadRafah) September 12, 2020
سيظل صوت الأحرار أعلى من صوت المطبعين المهرولين المهزومين .. #سباق_الخيانه pic.twitter.com/vegLLWCuoN— صالح المصري #غزة (@pin059) September 12, 2020