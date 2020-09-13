الوجهة التالية للتطبيع: رحلات جوية مباشرة بين "إسرائيل" والمغرب

قَدَرَ مسؤولون "إسرائيليون"، أن الدول التالية التي ستُقيم اتفاقيات سلام أو تطبيع مع "إسرائيل" ستكون المغرب أو السودان.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الاتصالات جارية مع السودان، ولكن وجود حكومة انتقالية فيها سيصعب من التوصل إلى اتفاق سلام.

وأوضحت الصحيفة، أن علاقات السلام مع المغرب سيكون لها أهمية أكثر دراماتيكية بالنسبة "لإسرائيل" بسبب إمكانات السياحة وحقيقة أن "إسرائيل" لديها جالية يهودية كبيرة من المغرب. ولفتت الصحيفة إلى تلميحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على تشغيل خط طيران مباشر بين "إسرائيل" والمغرب.

يذكر، أن كلاً من الإمارات والبحرين أعلنتا عن اتفاق تطبيع مع "إسرائيل" بشكل علني حيث سيكون بينهم علاقات اقتصادية ومشاريع عدة.