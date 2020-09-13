الاحتلال يسعى لافتتاح سفارة بالبحرين مع توقيع اتفاق التطبيع

كشف مسؤول كبير بما تسمى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، عن جهود مبذولة لافتتاح سفارة "لتل أبيب" في البحرين، تزامناً مع التوقيع الرسمي على اتفاقية التطبيع الثلاثاء المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، بقوله إننا "نعمل على افتتاح سفارة في البحرين مع التوقيع على اتفاق السلام الثلاثاء المقبل"، إلى جانب إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الطرفين، ومشاريع للتعاون بمجالات متنوعة.

ولم يوضح الإعلام العبري إن كان سيجري افتتاح السفارة بالتزامن مع حفل التوقيع على اتفاق التطبيع، أو في وقت لاحق.

وأعلنت البحرين الجمعة، التوصل لاتفاق تطبيع رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما توصلت إليه الإمارات قبل نحو شهر، برعاية الولايات المتحدة، على أن يتم التوقيع الرسمي الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقابل الفلسطينيون الاتفاقين الإماراتي والبحريني للتطبيع مع الاحتلال، بالرفض القاطع والإدانات الواسعة، مؤكدين تمسكهم بالحقوق التاريخية، ومواصلتهم للعمل من أجل إنهاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية.