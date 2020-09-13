مستوطنون يسيجون أراضي في خربة احميّر بالأغوار الشمالية للإستيلاء عليها

سيج مستوطنون، اليوم الأحد 13/9/2020، مساحات من أراضي خربة احمير بالأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة : إن الأراضي التي شرع المستوطنون بتسييجها صباح اليوم هي تلك التي استولوا عليها قبل حوالي شهرين، وزرعوها بأشجار الزيتون.

وأوضح، أن المزارعين لم يتمكنوا منذ سنوات من الوصول لهذه الأراضي، بفعل ممارسات المستوطنين، وملاحقة الرعاة في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين يستهدفون خربة احمير بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين من خلال الاستيلاء على الأراضي فيها، ووضع كرفانات ومعرشات، وزراعة الأشجار.