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مستوطنون يسيجون أراضي في خربة احميّر بالأغوار الشمالية للإستيلاء عليها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:19 - 13 سبتمبر 2020
الأغوار - مشاهد من الحياة اليومية في قرية الجفتلك في الاغوار الوسطى. (3) الأغوار - مشاهد من الحياة اليومية في قرية الجفتلك في الاغوار الوسطى. (3)
تقارير
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سيج مستوطنون، اليوم الأحد 13/9/2020، مساحات من أراضي خربة احمير بالأغوار الشمالية، بهدف الاستيلاء عليها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة : إن الأراضي التي شرع المستوطنون بتسييجها صباح اليوم هي تلك التي استولوا عليها قبل حوالي شهرين، وزرعوها بأشجار الزيتون.

وأوضح، أن المزارعين لم يتمكنوا منذ سنوات من الوصول لهذه الأراضي، بفعل ممارسات المستوطنين، وملاحقة الرعاة في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين يستهدفون خربة احمير بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين من خلال الاستيلاء على الأراضي فيها، ووضع كرفانات ومعرشات، وزراعة الأشجار.

 

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