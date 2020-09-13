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ماهو السيناريو المتوقع في الضفة حال استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا؟

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:13 - 13 سبتمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في رام الله غسان نمر اليوم الأحد 13/9/2020 ، ان تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا في الضفة المحتلة قد يعيدنا الى سيناريو الإغلاق الشامل في الضفة .

وقال النمر خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الالتزام في الضفة من قبل المواطنين يبلغ 40% فقط وهو مرتبط بوعي المواطن نفسه ، معتبراً ان الاغلاق الشامل نتيجة الارتفاع الكبير في الإصابات بهذه الصورة ينذر بعواقب وخيمة، ومنها وقف العام الدراسي تماماً وإغلاق ووقف كافة الأعمال وانهيار الاقتصاد.

وبين نمر "حتى اللحظة لا يوجد أي سيناريوهات جديدة، ولكن الإصابات كثيرة وتنتقل بين المحافظات وحتى داخل المحافظات نفسها، وهذا ما أدى لإشكالية كبيرة وارتفاع في أعداد الإصابات.

 

 

 

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