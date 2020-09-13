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شرطة غزة تُلقي القبض على "شادي الصوفي" المتهم بقتل جبر القيق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:35 - 13 سبتمبر 2020
الصوفي الصوفي
تقارير
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ألقت الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم الاحد 13/9/2020 ، القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق بعد عملية بحث وتحري .

وقالت المباحث العامة في الشرطة وانها وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم )في قوات التدخل وحفظ النظام ألقت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق بعد عملية بحث وتحري أدت إلى الوصول ومعرفة المكان الذي يتواجد فيه الصوفي.

ويشار الى ان الأسير المحرر جبر القيق توفي في الـ 12/7/2020 بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الصوفي
شادي الضوفي
 

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