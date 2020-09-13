القيادة الوطنية الموحدة تعلن الثلاثاء المقبل رفض شعبي وانتفاضة ضد التطبيع

أعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، اليوم السبت، أنه اعتبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر، يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن، تُرفع فيه راية فلسطين في كافة المدن والمخيمات الفلسطينية وكافة الساحات في الخارج، للتأكيد على رفض رفع علم دولة الاحتلال على سارية أبو ظبي والمنامة.

ودعت القيادة الوطنية في بيانها التأسيسي الأول، إلى تفعيل المقاومة الشعبية تحت راية علم فلسطين، ودعت أيضًا "كافة القوى الحية، والمؤسسات الأهلية، والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد وطننا العربي الحبيب، لرفع راية العز العربية وعلم فلسطين، استنكاراً ورفضاً لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود".

وأكد على أن يوم الجمعة المقبل 18 سبتمبر هو اعتبار يوم حداد تُرفع الأعلام السوداء، شجباً لاتفاق "أمريكا - إسرائيل - الإمارات - البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد.

وتابعت في بيانها: أن يوم الجمعة ترفع فيه خطبة صلاة الجمعة رثاءً لأنظمة الردة والخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية، ويُرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

إليك نص البيان الصادر عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية: