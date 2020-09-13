الملتقى الوحدوي الناصري يعلن رفضه لاتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني

أعلن الملتقي الوحدوي الناصري اليوم السبت، رفضه لاتفاق التطبيع البحريني مع الكيان الصهيوني، الذي جرى برعاية أمريكية.

وأوضح الملتقى الناصري الوحدودي أنَّ اتفاقات التطبيع لا تحظى بأي قبول شعبي داخل البحرين وخارجها وتخالف المبدأ الديمقراطي في احترام إرادة شعب البحرين.

وأشار الملتقى الوحدودي الناصري في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أنَّ الهرولة التي أقدمت عليها بعض دول الخليج العربي التي بدأت بالإمارات العربية المتحدة لتلحق بها مملكة البحرين يأتي ذلك بعد فشل اجتماع جامعة الدول العربية في إصدار قرارا بإدانة التطبيع الرسمي للإمارات، مشيراً إلى أنَّ عدم قدرة الجامعة العربية على إدانة التطبيع الرسمي الاماراتي شجَّع بعض الدول الخليجية على التقدّم خطوات في هذا المجال.

وقال الملتقى : "إنّ الناصري وانطلاقا من واجبه ومسؤوليته القوميّة يعبّر عن استنكاره لهذه الخطوة البحرينيّة ويؤكّد بأنّها لا تحظى بأي قبول شعبي داخل البحرين وخارجها وتخالف المبدأ الديمقراطي في احترام إرادة شعب البحرين باعتباره مصدر السلطات جميعاً والالتزامات العربية والدولية في مكافحة الجرائم الصهيونيّة وحقوق الشعب الفلسطيني التى تقرّها كل القوانين والمواثيق الدوليّة".

ودعا الملتقى الناصري البحرين وكلّ الدول المطبّعة إلى التراجع عن هذه الخطوات بوصفها مرفوضه عربيّاً وشعبيا ورفضها الشعب الفلسطيني بكل فصائله باعتبارها تشجيع للكيان الصهيوني للقيام بالمزيد من الانتهاكات والاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني.

ونبّه الناصري إلى خطورة مشروع التطبيع على العديد من الدول العربيّة، محذراً من الضغوط الأمريكيّة والأوروبيّة لفرض التطبيع على دول الاتحاد المغاربي عبر التهديد بالعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية كمدخل لفرض التطبيع.

وتوجه الناصري بالتحية إلى الروح القومية للشعب العربيّ في البحرين و بجميع مكوناته والتى ظهرت من خلال العديد من وسائل الإعلام في الإجماع على رفض التطبيع واعتبارها خطوه مخالفه للإرادة الشعبية للبحرينيين الذين يقفون بقوة مع الشعب الفلسطيني حتى استرداد كامل حقوقه المشروعة.