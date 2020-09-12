أسباب وأعراض وعلاج النوبة القلبية

غالبًا ما تحدث النوبة القلبية عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الشريان التاجي المسؤول عن توصيل الدم إلى جزء من عضلة القلب، ما يؤدي إلى تلف جزء في العضلة، قد يصل إلى تدميرها كلي، ما يزيد من خطر الوفاة.

وتسبب النوبة القلبية وفيات بمئات الآلاف سنويًا، وذلك بسبب الضرر التي تحدثه في عضلة القلب، إذ وضح أطباء أسباب وأعراض النوبة المفاجئة، وبها يمكن للشخص الصحي تفاديها قدر المستطاع.

أعراض النوبة القلبية الشائعة :

الضغط، الشعور بالاحتقان أو الضغط في مركز الصدر، يستمر لأكثر من بضع دقائق.

ألم ينتشر إلى ما غير الصدر، إلى الكتف، الذراع، الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.

أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.

ضيق النّفـَس.

التعرّق.

الشعور بالموت الوشيك.

الغشي (الإغماء).

الغثيان والقيء.

ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.

وتختلف النوبات القلبية لدى النساء شيئًا بسيطًا، حيثُ تكون لتك الاعراض أخفّ من أعراض النوبة القلبية لدى الرجال، بالإضافة إلى الاعراض المذكورة أعلاه.

اعراض النوبة القلبية للنساء :

ألم أو حرقة الفؤاد في الجزء الأعلى من البطن.

دوخة.

تعب غير عادي أو غير مبرر.

جلد رطب أو دَبِق (لزج).

أسباب النوبة القلبية :

ويعد انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين. هذه الشرايين تسمى "الشرايين التاجية" (Coronary arteries)، وهي تحيط بالقلب مثل التاج. السبب في حدوث النوبة القلبية.

وأوضح أطباء أن هذه العملية (المرضية) تصبح فيها الشرايين التاجية أضيَق، نتيجة لتراكم طبقة من الكولسترول على جدرانها الداخلية، وتعرف باسم (اللويحات).

عوامل الخطر تؤثر على الشريان التاجي وتسبب النوبة القلبية:

تدخين التبغ

فرط ضغط الدم.

الكحول.

تاريخ عائلي من الإصابة بالنوبات القلبية.

الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من هوموسيستئين، بروتين C وفيبرينوجين، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

قلة النشاط البدني.

السمنة الزائدة.

التوتر.

أدوية لمعالجة النوبة القلبية :

أسبِرين.

نِتْروغِليسِرين.

مُحصِرات البيتا.

عقاقير لخفض مستوى الكولسترول.

مميّعات الدم.

كلوبيدوغريل.

مُسكـِّنات.

خطوات لمنع حدوث النوبة القلبية :

الامتناع عن التدخين

إجراء فحص لنسبة الكولسترول في الدم

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

مواجهة الضغوطات والتوترات النفسية والتغلب عليها

استهلاك معتدل للكحول

إجراء فحوصات طبية دورية بشكل منتظم

المتابعة والمحافظة على مستوى صحي من ضغط الدم