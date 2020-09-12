ليفربول الانجليزي يفوز بصعوبة على الوافد الجديد ليدز يونايتد

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بصعوبة على مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز نجو ليفربول محمد صلاح ثلاثية، بينها ركلتا جزاء على حارس اليونايتد الوافد الجديد على الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، تقدم فريق المدرب يورغن كلوب بعد أن احتسب الحكم مايكل أوليفر لمسة يد ضد المدافع الألماني روبن كوخ، ونفذ المهاجم المصري ركلة الجزاء بنجاح.

وبعد ثماني دقائق من احراز صلاح هدفه الأول، عادل جاك هاريسون النتيجة لصالح فريقه ليدز بهدف فردي رائع، وبعدها استعاد ليفربول تقدمه في الدقيقة 20 لكن هذه المرة بسبب خطأ من ليدز بعد أن ترك مدافعوه الخطير فيرجيل فان دايك بدون رقابة ليسجل المدافع الهولندي العملاق برأسه عقب ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون.

ووضع اللاعب في ليدز، باتريك بامفورد الكرة في المرمى بعد خطأ نادر من فان دايك أثناء التعامل مع تمريرة عالية لتصل الكرة إلى مهاجم ليدز ليسجل في شباك الحارس أليسون.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ12 دقيقة،، أعاد صلاح فريقه إلى المقدمة عندما وصلته الكرة بعدما أبعدها باسكال ستراوك بالرأس ليطلق تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.



ونجح ليدز الغائب عن الدوري الإنجليزي الممتاز (16 عامًا)، في الرد لثالث مرة، إذ وصلت تمريرة هيلدر كوستا المنخفضة إلى لاعب الوسط البولندي ماتيوش كليخ الذي روض الكرة برشاقة وحصل على مساحة كافية ليسدد في شباك أليسون ويجعل النتيجة 3-3.

ومع الاشراف على الانتهاء من الشوط الثاني، تحديًا في الدقيقة 88، انتزع ليفربول النقاط الثلاث من ركلة جزاء أخرى نفذها صلاح بعد مخالفة متهورة من رودريجو مورينو ضد فابينيو.