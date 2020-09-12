خانيونس تقرر السماح للعيادات الخاصة والاسنان والمطاعم بالعمل غدًا

قررت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم السبت، السماح للعيادات الخاصة وعيادات الاسنان والحاصلة على ترخيص مزاولة من قبل وزارة الصحة بالعمل ابتداءً من صباح غدا الأحد وفق الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكد لجنة الطوارئ في خانيونس، السماح للمطاعم الشعبية (فول _فلافل_حمص ) بالعمل ابتداء من صباح غدا الاحد وفق الضوابط والشروط الصحية المطلوبة لمكافحة فيروس "كورونا".

وفي حال عدم الالتزام بالشروط اللازمة، نبهت إلى أنه سيتم الاغلاق واتخاذ الاجراء القانونية بحق المخالفين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وفاة مواطنين وإصابة 88 آخرين بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة، حيث تبين أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية ( 88 ) حالة.

وبينت الوزارة، أن المواطنة رسمية علي الرن 73 عاماً، والمواطن كمال احمد حمدان 51 عاماً توفيا في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتهما بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1550 ، (1545 من المجتمع و 5 من العائدين)، ومتعافين 156 ، أما حالات الوفاة فبلغت 13 ( 12 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).