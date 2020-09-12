جهود مصرية لإنجاز صفقة "إنسانية" مقابل شريط فيديو للجنود "الإسرائيليين"

أكد مصدر في حركة "حماس" لقناة الميادين اللبنانية، مساء اليوم السبت، أن هناك جهد مصري لإنجاز صفقة "إنسانية" مقابل شريط مصور يتعلق بمصير الجنود "الإسرائيليين" لدى المقاومة.

وأوضح المصدر للميادين، أن الصفقة تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن تأسيساً لصفقة شاملة يكون ثمنها كبيراً، ضمن جهد الوفد المصري.

وبيّنت الميادين، أن الصفقة تشمل شريط مصور للجنود الاسرى مقابل الافراج عن النساء والاطفال وكبار السن.

وكانت مصادر من قيادة "حماس" صرحت لمصادر صحفية محلية، أن الوفد المصري يبذل جهود كبيرة مع "حماس" لإتمام انجاز صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام المقبلة القصيرة.