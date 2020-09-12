البزم:قرار من النائب العام بمحاسبة مخالفي إجراءات الوقاية والسلامة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، اليوم السبت، أن وكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم وجّه تعليمات مشددة لقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بإلزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وسنتخذ مزيداً من الإجراءات بحق المخالفين، وذلك بدءًا من الليلة.

وشدّد البزم في مؤتمر صحفي، أن شاطئ بحر قطاع غزة مغلق أمام المواطنين ولن يتم السماح لهم بالتواجد عليه.

وقال: إن "المنع يطال من هم فوق ال60 عاماً، سواءً في المناطق المشدد فيها الإجراءات أو المخفف عنها"، وإنه "سيتم تشديد الإجراءات على ضوء ذلك.. يمنع على الأطفال دون ال16 الخروج من المنازل".

وأضاف أن المنع في المناطق التي يشدد فيها الإجراءات أو المخفف عنها، مشدّدًا على أن وزارة الداخلية ستشدد من إجراءاتها في كافة المحافظات، للمحافظة على سلامة مجتمعنا، وأنه يمنع منعاً باتاً خروج المواطنين إلا بالبطاقة الشخصية.

ونبه البزم، إلى أنه أي تهاون بإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" المستجد، قد يصل بنا إلى الكارثة بسبب الازدحام السكاني، مشدّدا على أن الوزارة تراهن على وعي المواطن ومسؤولية الفرد.

وأوضح البزم، أن هناك فرق كبير بين تخفيف الإجراءات والعودة للحياة الطبيعة ولمسنا هذا بشكل كبير في الأيام الماضية وهو أمر غاية في الخطورة.

وبيّن أنه خلال الأيام الماضية وجدنا عدم التزام من قبل كثير من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أثناء تحركهم.

وذكر أن وزارة الداخلية استمعت من محافظي الشرطة لتقارير عن عدم التزام المواطنين بقواعد السلامة وبفترة فرض حظر التجول.

ودعا البزم، جميع السكان بضرورة عدم التهاون في الإجراءات المفروضة، وذلك حفاظًا على سلامة المجتمع.