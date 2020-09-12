مصادر :سلسلة فعالية لمجابهة التطبيع الخليجي ضمن مخرجات اتفاق الامناء العامين يوم الثلاثاء القادم

كشف مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن القيادة الوطنية الموحدة المنبثقة عن اجتماع الامناء العامين للفصائل اتفقت على سلسلة فعاليات لمجابهة التطبيع الخليجي في ١٥ من الشهر الجاري.

واكدت المصادر لوكالة فلسطين اليوم أنه سيتم إصدار بيان والإعلان عن فعاليات مشتركة باسم القيادة الموحدة بناء على مخرجات اجتماع الأمناء الذ انعقد مساء الخميس ٣ سبتمبر بمدينة رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.

وأكد المصدر إن اتصالات مهمة جرت بين حماس وفتح والجهاد الاسلامي سينتج عنها خطوات عملية لمواجهة التطبيع والهرولة الخليجية.

وانعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، الخميس ٣ سبتمبر بالتزامن في رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.

وأعلن البيان الختامي لاجتماع الفصائل "الاتفاق على الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي بهدف التصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة".

كما أجمعت الفصائل، في البيان ذاته، على "أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية خطيرة في ظل صفقة القرن الأمريكية المزعومة، وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتطبيع العربي مع إسرائيل".

ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة مجحفة بحقهم أعلنتها واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.