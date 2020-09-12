غزة: إنشاء ما يزيد عن 11 ألف صف افتراضي الكتروني لمساندة التعليم

أكدت وزارة التربية وتعليم بغزة، اليوم السبت، أن 6000 معلم ومعلمة يقومون بإنشاء ما يزيد عن 11 ألف صف افتراضي في القطاع، في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح تعليم غزة، أنه نَجَحَ حَتَى اللحظة ما يَزيدُ عن 6000 مُعلّمٍ ومُعلّمةٍ مُوزَعينَ فِي 297 مَدرسَةٍ تتبعُ وزارةِ التَربيةِ والتَعليم العَالي بِغَزة فِي إنشاءِ ما يزيدُ عَن 11 ألف صفٍ افتراضِيّ التحقَ بِها قُرابَةُ 66 ألفَ طَالبٍ وطَالِبةٍ وأضافوا ما يزيدُ عَن 63 ألفَ مُشارَكةٍ ومُحتَوى للطُلبة فِي تِلك الصفوفِ فِي فترةِ ثلاثةِ أسابيعَ فقط.

وبيّنت أن العَددُ في تَزايدٍ تَحضيراً لبدءِ العَامِ الدِراسِيّ الجَديدِ، حَيثُ يُعتَبرُ التَعليمُ الإلكترونِيّ أداةً مُسَانِدةً للتعليمِ الوجَاهِيّ، وأحدُ وسائِلِ الاتصالِ المُتاحةِ التَي يُمكنُ استثمَارُها فِي تعليمِ الطُلبة.

وأشارت التعليم، إلى أنَ حَجمَ الإبداعِ الذي شَهِدتَهُ تِلكَ المَدارس فِي تَحفيز طُلابها للانضمامِ إلى الصُفوفِ الافتراضيّةِ، جَديرٌ بالإعجابِ, ويَقفُ خَلفَ ذلكَ كُلهِ عَزيمةُ مُعلّمٍ أرادَ النَهوضَ واستِثمارِ التِكنولوجيا المُتاحةِ لدَيهِ فِي تعليم طُلابِهِ، وقَد نَجحوا بالفِعلِ.

كما أكدت أن فَهُناكَ ظَاهرةٌ تَتنامى لدَى طُلابِهم فِي استخدامِ هَذهِ الصفوف فِي التَعليم.