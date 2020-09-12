صحة غزة تعلن عن معايير انهاء العزل الصحي لحالات (كوفيد-19)

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن معايير إنهاء العزل الصحي لحالات (كوفيد-19) الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.

كما وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وفاة مواطنين وإصابة 88 آخرين بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة، حيث تبين أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية ( 88 ) حالة.

وبينت الوزارة، أن المواطنة رسمية علي الرن 73 عاماً، والمواطن كمال احمد حمدان 51 عاماً توفيا في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتهما بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1550 ، (1545 من المجتمع و 5 من العائدين)، ومتعافين 156 ، أما حالات الوفاة فبلغت 13 ( 12 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

إليك نص بيان وزارة الصحة بغزة، حول معايير انهاء العزل الصحي: