خلال شهر.. خسائر بمليارات الشواقل في (إسرائيل) بسبب جائحة "كورونا"

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن اقتصاد (إسرائيل) تعرض لخسائر بمليارات الشواقل خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة استمرار جائحة "كورونا".

وأوضح مراسل إذاعة جيش الاحتلال "نيتاي أنافي"، بأنه وفق خبراء في المالية والاقتصاد، فإن الأضرار المتوقعة من فرض الإغلاق في (إسرائيل) خلال شهر تقدر بنحو 18-19 مليار شيكل.

سجلت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أمس الجمعة، 15 وفاة و3038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1090 وفاة، والإصابات إلى 148,564 إصابة.

وقالت وزارة الصحة انه وفقا للمعطيات ، تم تسجيل 13 وفاة و2,125 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية. ويرقد 486 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 146 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشطة 35,746 حالة، في حين سجلت 111,728 حالة تعاف.

وشهدت إسرائيل يوم أمس الخميس تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ آذار الماضي بلغت 4217 إصابة. وصادق "المجلس الوزاري المصغّر لشؤون كورونا" على تقييدات جديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيليّة عليها يوم الأحد، في ظل معارضة من وزراء المالية والإسكان والاستخبارات.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض إغلاق شامل بين "رأس السنة العبريّة" يوم الجمعة المقبل وحتى "عيد العُرش" في التاسع من تشرين أول المقبل.

في حين أوصى "منسق شؤون كورونا" روني غمزو بالمصادقة على قيود تشمل حظرا للتجول خارج المدن والبلدات خلال الأعياد اليهودية. وطلب غمزو من الوزراء إقرار خطة "كبح صارم" التي تنص على إغلاق المؤسسات التعليمية والمطاعم والمجمعات التجارية وأماكن الترفيه ومنع السياحة الداخلية وفرض حظر للتجول خارج المدن عشية أيام الأعياد اليهودية، على أن يتواصل الحظر حتى غداة اليوم التالي للعيد.