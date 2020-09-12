صحة غزة تجري أخذ مسحات عشوائية للكشف عن فيروس "كورونا"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة د. أشرف القدرة، اليوم السبت، أن "وزارته تعمل على أخذ مسحات عشوائية من بين المواطنين في قطاع غزة للكشف عن الفيروس".

وأوضح القدرة، أن وزارة الصحة تعمل على زيادة المسحات المخبرية من داخل المجتمع أو المستشفيات ومراكز الصحة، مبينًا أن إصابات "كورونا" في غزة ما زالت في إطار المتوقع.

وقال: إن "الحالة الوبائية في قطاع غزة متابعة بشكل حثيث من قبل غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة".، مضيفًا أن انخفاض وارتفاع منحنى الإصابات يعتمد على وعي المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية.

وأشار القدرة، إلى أن القدرة المخبرية لدى الوزارة تصل إلى 2000 عملية فحص مخبري يومي، لافتًا إلى ان وزارته تتواصل مع بعض المؤسسات المحلية لمعرفة إمكانية فحص المواطنين.

كما وأكد أنهه 42 من الطواقم الطبية وأسرهم غادروا الحجر بعد شفائهم من المرض، أمس.

ولفت إلى أن فترة الحجر للحالات المصابة أو غيرها تحددها غرفة عمليات الطوارئ للصحة.

واعتقد أن الفترة القادمة ستشهد حالات تعافٍ متزايدة من الفيروس كون معظم الإصابات طفيفة، وأن هناك متابعة حثيثة لكافة بؤر تفشي الفيروس خاصة في منطقتي غزة والشمال.

كما وأوضح أن الصحة تشهد تراجعًا في الإصابات، وأن القطاع يمر حاليًا في مرحلة الاستجابة والتكيّف مع الحالة الوبائية بقطاع غزة.

وفي أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة بغزة، أكدت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي، في القطاع، 1719 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1550 حالة، 156 حالة تعاف، فيما بلغت حالات الوفاة 13 حالة، منها: حالة واحدة من العائدين.