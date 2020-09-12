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قوات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية بهدم منزلها في مدينة القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:58 - 12 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال تهدم منزلاً في الضفة المحتلة (ارشيف) قوات الاحتلال تهدم منزلاً في الضفة المحتلة (ارشيف)
تقارير
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أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عائلة مقدسية بهدم منزلهم الكائن في مدينة القدس المحتلة، ذاتيًا، بحجة انه غير مرخص.

وأوضح مصادر أهلية، أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين الشقيقين محمد ومصطفى السلايمة بهدم منزلهما ذاتياً  الواقع في واد قدوم ببلدة سلوان بالقدس.

وبيّنت أن القوات الإسرائيلية هددت عائلة السلايمة أنه لو لم تخضع لقرار الهدم، ستجبرها على دفع غرامات مالية باهظة.

يشار إلى أن تقرير فلسطيني وثق انتهاكات المستوطنين في الضفة المحتلة خلال أغسطس الماضي، والتي بلغت 47 اعتداء، وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 13 نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

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