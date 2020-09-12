مستوطنون يُضرمون النيران في أراضي فلسطينية شمال القدس المحتلة

أضرمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، النيران في أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ما أدى لحرق عشرات الأشجار من الزيتون المثمرة.

وأوضح شهود عيان، أن مستوطنين اضرموا النيران في أراضي تابعة لبلدة مخماس الواقعة شمال شرقي القدس، قبل أن يلذوا بالفرار اتجاه المستوطنات القريبة من المكان.

وبيّن عيان، أن المواطنين تمكنوا من إخماد النيران بصعوبة، نظرًا لوعورة المنطقة وتواجد قوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الوصول لبعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى احتراق العديد من أشجار الزيتون.

يشار إلى أن تقرير فلسطيني وثق انتهاكات المستوطنين في الضفة المحتلة خلال أغسطس الماضي، والتي بلغت 47 اعتداء، وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية 13 نشاطا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.