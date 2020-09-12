رابط فحص منحة متضرري كورونا 100 دولار لـ 70 الف اسرة في غزة

يترقب الغزيون موعد صرف منحة متضرري كورونا 100 دولار لنحو 70 ألف أسرة في غزة على أحر من الجمر بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشرت اليوم السبت رابط فحص المستفيدين من منحة متضرري "كورونا" في قطاع غزة، المقرر البدء في صرفها يومي الأحد والاثنين المقبلين.

منحة متضرري كورونا 100 دولار

يُذكر أنّ رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة، السفير محمد العمادي، أعلن أنّ اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستصرف المنحة القطرية 100 دولار" لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزّة، بالإضافة إلى 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس "كورونا" في القطاع والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

رابط فحص منحة متضرري كورونا في قطاع غزة اضغط هنا: