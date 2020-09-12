كلمة واحدة فقط.. ماذا قال زيدان خلال لقائه جاريث بيل

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن إشارة جديدة لقرب رحيل الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، عن "سانتياجو برنابيو".

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيل التقى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر.

وعقد ريال مدريد بالأمس جلسة التدريب الخامسة، استعدادًا للموسم الجديد، بينما تدرب بيل في صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من آلام في الركبة.

وأشارت الشبكة إلى أن زيدان كان يحفز لاعبيه في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، بينما التقى بشكل بارد مع بيل للمرة الأولى بالأمس في صالة الألعاب الرياضية.

وأوضحت أن زيدان رأى بيل يمارس بعض التمارين، وقام بتحيته بقول "مرحبًا" فقط.

وذكرت أن بيل خارج حسابات زيدان، واللاعب الويلزي يعرف هذا الأمر، إلا أنهما يحترمان بعضهما البعض، رغم عدم وجود أي علاقة بينهما.