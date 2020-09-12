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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بلدية جباليا النزلة تستجيب لاستغاثات أهالي البيوت المحجورة داخل مخيم جباليا

  • فلسطين اليوم - جباليا
  • 17:11 - 12 سبتمبر 2020
مخيم جباليا مخيم جباليا
تقارير
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تلقت بلدية جباليا النزلة سيل من شكاوى أهالي البيوت المحجورة في مخيم  جباليا وذلك بسبب تراكم النفايات وعدم تحمل الأونروا مسوؤلياتها في تجميع وترحيل هذه النفايات ما يشكل تهديدا جديا لصحة وسلامة سكان هذه البيوت، ومحيطها.

ونفذت طواقم البلدية صباح اليوم  بروتوكول تجميع وترحيل نفايات البيوت المحجورة داخل نفوذ الأونروا في مخيم جباليا للاجئين.

وأوضحت البلدية أنها تواصلت مع عدة جهات للتوسط لدى الأونروا للقيام  بمسؤولياتها داخل مخيم جباليا للاجئين، لكن المفاوضات لم تثمر عن أي نتيجة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي دعا بلدية جباليا النزلة، للقيام بمسؤوليتها الأخلاقية ليوم واحد، على أمل أن تسفر الأيام القادمة عن اتفاق مع الأونروا لحل هذه المشكلة الصحية الخطيرة.
وتطبق البلدية بروتوكول خاص للتعامل مع نفايات البيوت المحجورة، حيث أفرزت سيارة نقل نفايات خاصة، وفريقا مجهزا بكل أدوات السلامة والأمان، لجميع هذه النفايات وفق إجراءات محددة، وحرقها في زاوية خاصة بمكب النفايات شرق جباليا.

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