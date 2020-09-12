7 وفيات و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

سجلت مصر انخفاضاً طفيفاً جديداً للإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 151 حالة جديدة، بانخفاض 4 حالات عن أول من أمس، حيث تم تسجيل 154 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 100708 حتى الآن، بينما تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5607، وتظل نسبتها بحدود 5.53% من إجمالي الإصابات.

وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 81597 حالة، بخروج 876 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

وقررت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، حظر دخول أراضيها إلا بعد إجراء تحليل PCR سالب لفيروس كورونا قبل 72 ساعة على الأكثر من السفر، باستثناء السائحين الأجانب والعرب المتجهين مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ومرسى علم ومطروح، مع حظر تنقلهم داخل البلاد إلا بإجراء التحليل خلال المدة ذاتها.

وخلال يوليو/تموز، ألغت وزارة الصحة الإحصاء الخاص بعدد من تحولت تحاليلهم من موجبة إلى سالبة، والذين يكونون في طريقهم للتعافي، وذلك بسبب اتباعها الإجراءات العيادية لفحص تحسن الحالة بدلاً من أخذ العينات مرة كل يومين كما كان المعمول به سابقاً.

وأعلنت الحكومة عودة الطيران بجميع مطارات الجمهورية ابتداء من أول يوليو/تموز الماضي مع عودة السياحة تدريجياً، بفتحها أمام المصريين والأجانب في 3 محافظات فقط، فضلاً عن عودة بعض الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي.