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انطلاق الدوري الاسباني لكرة القدم الموسم الجديد 2020-2021

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 16:57 - 12 سبتمبر 2020
موعد مباريات الدوري الاسباني 2019 - 2020 موعد مباريات الدوري الاسباني 2019 - 2020
تقارير
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من المقرر أن يفتتح الدوري الاسباني لكرة القدم الموسم (2020-2021) مساء اليوم السبت وذلك بتنظيم 3 مباريات ضمن الجولة الأولى من الدوري.

ويترقب الكثير من الناس انطلاق الدوري الاسباني لما يتميز به من مميزات كبيرة جدًا على مستوى اللاعبين والاندية الكبيرة لا سيما ناديي ريال مدريد وبرشلونة اللذان يضمان أفضل وأقوى اللاعبين على مستوى العالم.

 

انطلاق الدوري الاسباني 2020-2021

وينطلق الدوري اليوم بإقامة 3 مباريات بين 6 أندية اسبانية وهي:

ايبار ضد سيلتا فيغو

غرناطة ضد اتلتيك بيلباو

قاديش ضد أوساسونا

ومن المتوقع أن ينطلق الدوري الاسباني كغيره من الدوريات الأوروبية لكرة القدم وفقًا لإجراءات الوقاية والسلامة بسبب استمرار حالة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وستقام المباريات كافة في الدوري الاسباني بدون جمهور ووفقًا للآلية المتبعة في الجولات السابقة من الموسم الماضي (2019 – 2020).

 

 

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