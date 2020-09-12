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ارسنال يتسهل انطلاق الدوري (2020-2021) بفوز ثمين

  • فلسطين اليوم - لندن
  • 16:46 - 12 سبتمبر 2020
ارسنال ارسنال
تقارير
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انطلق مساء اليوم السبت الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 2020 – 2021، في العاصمة الانجليزية لندن وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية الصحية خشية من مرحلة جديدة لفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

ومن المقرر أن تقام 6 مباريات في الجولة الأولى اليوم السبت إلا أن مباراتين تم تأجيلهما لوقت أخر بينما خاض ارسنال مباراته الأولى ضد فولهام.

وتمكن أرسنال من تحقيق الفوز في مباراته الاولى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب كرافين كوتاج اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية آرسنال، ألكسندر لاكازيت (9) وجابرييل ماجاليس (49) وبيير إيميريك أوباميانج (57).

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