مسؤول إسرائيلي يكشف: افتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة قريباً

كشف مسؤول إسرائيلي كبير في خارجية الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن جهود تبذل بين المنامة وتل أبيب لفتح سفارة في العاصمة البحرينية، متوقعاً أن يكون الافتتاح قريباً.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن المسؤول قوله: "إنه سيتم اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أقرب وقت ممكن".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن السفارة سيتم العمل على إنشائها فور توقيع الاتفاقية مع البحرين، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال في تل أبيب تعتزم الترويج لذلك في أقرب وقت ممكن.

من جهته أشاد وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، بما وصفه "التطور الهام" بعد الإعلان الجديد عن تطبيع العلاقات مع البحرين، واعتبره علامة بارزة أخرى في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

وقال "سنواصل العمل بحزم لجلب المزيد من الدول إلى علاقات دبلوماسية دافئة مع إسرائيل".