كورونا تجبر "منى" للاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مميزة

على غير المعتاد لجأت أسرة غزية للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهم "منى" أمام المدرسة, وسط حشدٌ من المشاهدين الأطفال والرجال والنساء، هذه المرة الأولى التي يُقام فيها عيد ميلاد منى عن "بٌعد" بسبب الاجراءات الوقائية التي فرضت من وزارة الصحة والاجهزة الامنية في محاولة لكسر حلقات تفشي فيروس كورونا في القطاع.

احتفال "منى" بعيد ميلادها جاء على غير المتوقع، كانت تقف على النافذة في الطابق الثاني من المدرسة وكانت عائلتها التي جاءت برفقة فريق ألوان الترفيهي تقف أمام سور المدرسة وتلوح لها بالتهنئة القلبية الحارة وتدعوا الله عز وجل أن يكون عامها القادم عامًا مليئًا بالخير والسعادة والرزق الوفير.

عيد الميلاد لم يكن مبهجًا لولا فريق ألوان الترفيه الذي قدم عروضًا مميزة رسمت الفرحة والبسمة على وجه منى ووجوه جميع المحجورين داخل المدرسة وأدى ذلك لرفع معنوياتهم في مواجهة فيروس كورونا.





عيد ميلاد عن بعد في غزة بسبب كورونا

وعلى وقع انغام أغنية "عيد ميلاد الليلة مين عيد ميلاد النونة" يرقص فريق ألوان الترفيه ليوزع من خلالها الابتسامات ويرفع المعنويات، ويحمل احد اعضاء الفريق قطعة من "الكيك" اللذيذ كهدية مقدمة إلى "منى".

يذكر أن فريق ألوان الترفيه يقدم عروض متنوعة ومتميزة منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة بفيروس كورونا داخل القطاع، وسبق أن تجول الفريق في مناطق حظر التجوال ورسم البسمة على وجوه الاطفال الذين استقبلوهم عبر النوافذ والأبواب.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة وصل إلى 1550 اصابة نشطة و13 حالة وفاة منذ منتصف شهر اغسطس الماضي حتى تاريخ (12- سبتمبر/9 – 2020).

ويتوزع المصابون بفيروس كورونا بين المدارس والفنادق والمستشفيات حتى انتهاء مدة الحجر التي حددتها وزارة الصحة في غزة إلى 21 يومًا، بالتزامن مع فرض الجهات الأمنية اجراءات مشددة داخل مناطق انتشار الوباء في محافظات القطاع.

















