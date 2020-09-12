عقد بـ3 ملايين يورو لإعادة تأهيل البرج الإيطالي الذي دمره الاحتلال

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم السبت، عقدا مع ائتلاف شركتي الشياح والغد الجديد، لإعادة تأهيل مبنى البرج الإيطالي في قطاع غزة، الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على القطاع عام 2014.

ويتكون هذا المشروع من ثلاثة أجزاء هي: البرج السكني بواقع 48 وحدة سكنية، ومحال تجارية ومكاتب، والمجمع التجاري بواقع ثلاثة طوابق، منها محلات تجارية ومكاتب، وجزء يتعلق بهدم وإزالة.

وقال زيارة، إن هذا المشروع ممول من الحكومة الايطالية بقيمة تعاقدية وصلت إلى 3 ملايين و200 ألف يورو، مضيفا انه ستستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين، وان إعادة تأهيله تشكل رسالة للاحتلال بأهمية وجودنا، ودعم صمودنا وصمود المواطنين وتثبيتهم.

وثمن دعم الحكومة الايطالية، معربا عن أمله بأن نستمر في إعادة بناء كل ما دمره الاحتلال في غزة، وإعادة البنية التحتية للقطاع للأفضل.