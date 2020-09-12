هيئة السكك تصدر قرارًا عقب إهانة جندي مصري في أحد القطارات

أصدرت هيئة السكك الحديد المصرية، اليوم السبت، قرارا جديدا ينص على حق المجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في مجانية استخدام القطارات.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد نصت القرارات على عدم دفع أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة أو الجيش.

وجاء هذا الإجراء بعد واقعة تمثلت في إهانة مجند بالجيش في أحد القطارات، وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيها.

وبعد ظهور فيديو وثق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقا مع الشخصين، اللذين تشاجرا مع المجند لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.