الهندي: تأثير النظام البحريني في معادلة الصراع لا يرى بالعين المجردة

أكد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي "أن تطبيع صاحب العظمة مع العدو الإسرائيلي لا يقدم ولا يؤخر في معادلة الصراع في المنطقة".

وقال الهندي في مقطع فيديو معقباً على اتفاق العار بين النظام البحريني والاحتلال الإسرائيلي: إن تأثير جلالته في هذه المعادلات أصغر من أنْ يرى بالعين المجردة، حيث تبدو مملكته ليس أكثر من مطار ترانزيت للعمالة الوافدة، أما قضية فلسطين فهي باقية في وجدان الأمة بما فيها شعب البحرين العزيز، بل أصبحت أكثر وضوحاً وحدة بفعل مسلسل ركوع السفهاء على اعتاب البيت الأبيض في انتخابات ترامب".

وتابع الهندي: "اتركونا الآن من البحرين، وكان الله في عونها وعون المطبعين الذين يتحدثون اليوم كأنهم يخرجون من ساحات الجهاد الأصغر إلى ساحات الجهاد الأكبر بالنسبة لفلسطين".

ودعا الهندي إلى مغادرة أوقاهم الموقف العربي الموحد، واوهام الشرعية الدولية، قائلاً: "المهم أن نغادرهم ونغادر أوهام الموقف العربي الموحد واواهم الشرعية الدولية، ونتوحد على ثوابت فلسطين في مواجهة عدو فلسطين وعدو الأمة".