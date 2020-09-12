يحرينيون يحتفون بـ "مزاحم الشتر" أول شهداء البحرين في مواجهة "إسرائيل"

تفاعل بحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور الشهيد مزاحم عبد الحميد الشتر، والذي كان مرتبطا بالمقاومة الفلسطينية في لبنان عام 1978، وسط حالة من غضب ضد القرار البحريني على موافقة التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي".

كما تصدّرت وسوم #بحرينيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانه #البحرين_ترفض_التطبيع، قائمة الأكثر تداولاً في البحرين، في الوقت الذي كان النظام وبعض المغردين المؤيدين لقراره، يحاولون تدشين هاشتاق #من_أجل_السلام، كانت صور الشهيد مزاحم عبد الحميد الشتر تنتشر على "تويتر"، ومواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة لرفضهم هذا القرار التطبيعي.

واعاد رواد التواصل الاجتماعي نشر صورة لجنود بلادهم أثناء قتالهم الاحتلال "الاسرائيلي" في #فلسطين عام 1948 تعبيرا عن رفضهم لاتفاق العار وحبهم وفدائهم لفلسطين

من هو مزاحم عبد الحميد الشتر

مزاحم عبد الحميد الشتر من مواليد 1955، وهو أول شهداء البحرين في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وكان قد التحق بالمقاومة الفلسطينية في لبنان عام 1978، حيث استشهد في إبان العدوان الصهيوني على بيروت عام 1982.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي وعشرات البحرينيين قصة الشهيد مزاحم الشتر وصوره، في محاولة للتذكير بارتباط البحرين بالقضية الفلسطينية، ورفض الشعب البحريني للقرار التطبيعي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، موافقة دولة البحرين على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي يأتي بعد مرور أيام على الاتفاق التطبيعي بين الامارات و"إسرائيل".











