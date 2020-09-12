مع ارتفاع الدولار ..كيف جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم ؟

تواصل وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية متابعة أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي اليوم السبت 12 أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك من خلال جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي الفلسطيني.

وجاءت أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 12/9/2020 على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 215.87 شيكل $62.41

سعر الذهب عيار 22 197.88 شيكل $57.21

اسعار الذهب عيار 21 188.89 شيكل $54.61

اسعار الذهب عيار 18 161.90 شيكل $46.81

سعر الذهب عيار 14 125.92 شيكل $36.41

سعر الذهب عيار 12 107.93 شيكل $31.21

اسعار أوقية الذهب 6,714 شيكل $1,941

اسعار جنيه الذهب 1,511 شيكل $436.91

اسعار كيلو الذهب 215,870 شيكل $62,415

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متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 سبتمبر 216.10 189.09 162.08 126.06 108.05

10 سبتمبر 213.54 186.85 160.16 124.56 106.77

9 سبتمبر 213.00 186.38 159.75 124.25 106.50

8 سبتمبر 210.91 184.55 158.19 123.03 105.46

7 سبتمبر 209.62 183.42 157.22 122.28 104.81

6 سبتمبر 209.95 183.71 157.46 122.47 104.97

5 سبتمبر 209.93 183.69 157.45 122.46 104.97

4 سبتمبر 210.09 183.84 157.57 122.56 105.05

3 سبتمبر 208.91 182.80 156.69 121.87 104.46

2 سبتمبر 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18