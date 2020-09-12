القرة داغي: التطبيع خيانة عظمى

وصف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الدين القره داغي، اليوم السبت 12/9/2020، التطبيع مع المحتل بالخيانة العظمى بكل المعايير الشرعية والوطنية والإنسانية.

جاء تصريح داغي في فيديو بثه على حسابه في "تويتر" تعقيباً على الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وقال: "كيف يتنازل الإنسان عن حقه، وحق الشعب الفلسطيني، وحق المسلمين جميعا في هذه الأرض المباركة، في مسجدنا، وقبلتنا الأولى، وفي مسرى رسول الله، وفي قضية بذل فيها المسلمون، وضحى فيها المجاهدون بدمائهم، حيث حررها عمر (بن الخطاب)، وطهرها صلاح الدين الأيوبي".

وأضاف القره داغي:"كل ذلك يقتضي بأن نقف مع هذه القضية بكل إمكانياتنا، وأن نصف كل من يخون هذه القضية باسمه الحقيقي (الخائن)".

وفي تغريدة أخرى مكتوبة قال القره داغي: "تتوالى اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني تباعا، فبعد الإمارات تعلن البحرين انضمامها لقطيع المستسلمين".

واعتبر أن، هذه الاتفاقيات مجرد تمهيد للاتفاقية الكُبرى بين الكيان الصهيوني (إسرائيل) والسعودية التي أصبحت وشيكة.

ودعا القره داغي الشعب السعودي، وعلماءه، ومثقفيه، أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه المؤامرة.

وجاء التطبيع البحريني الذي أعلن عنه، الجمعة، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقا مماثلا، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبو ظبي.

وبعد إعلان ترامب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).