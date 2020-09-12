ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

ثلاثة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون أعوامًا جديدة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:13 - 12 سبتمبر 2020
معتقل معتقل
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يدخل ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة اليوم الست 12/9/2020 أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم:

الأسير عثمان محمد سليمان أبو خرج (49 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد عبد الحليم محمد داوود (38 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد يوسف شحادة المقادمة (41 عامًا) من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن 21 عامًا بالإضافة إلى عشرة أشهر، ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

الأكثر مشاهدة

متعلقات