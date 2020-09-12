ثلاثة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون أعوامًا جديدة

يدخل ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة اليوم الست 12/9/2020 أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال وهم:

➖ الأسير عثمان محمد سليمان أبو خرج (49 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

➖ الأسير محمد عبد الحليم محمد داوود (38 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

➖ الأسير محمد يوسف شحادة المقادمة (41 عامًا) من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن 21 عامًا بالإضافة إلى عشرة أشهر، ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.