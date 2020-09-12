وزارة الاوقاف: افتتاح المساجد يتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة

أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عبدالهادي الأغا، أن الكثير من المواطنين تأثر مصدر دخلهم في ظل جائحة فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات إغلاق وحظر للتجول للحد من انتشار الفيروس، لذلك تم التوجه بنداء للمانحين والمحسنين للتبرع لهذه الأسر المتضررة.

وأشار الأغا في تصريحات لاذاعة القدس، إلى أنه تم تقديم مساعدات متنوعة للمواطنين ، لحوالي 22 ألف أسرة، بإجمالي 1.25 مليون شيكل، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه متواضع جداً بقياس الحاجة الماسة في القطاع، سواء كان من الموظفين أو القطاع الخاص أو العاملين.

وقال:" ليس بمقدور أحد الصمود بوجه هذه الجائحة في ظل تردي الوضع الاقتصادي جراء البطالة والحصار.

ووجه الأغا، نداء لكافة المحسنين أن يقدروا الظرف الخاص الذي تمر به غزة، لأن تفشي الفيروس في غزة يختلف عن باقي دول العالم.

وأضاف، أننا نتجه نحو المعايشة مع فيروس كورونا شيئًا فشيئًا، ونحن جزء من خطة المعايشة ووضعنا خططًا لإعادة فتح المساجد. مستدركاً إذا استطعنا أن نصل مع المواطن لحالة من الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية وسيطرنا على الوضع، سنمضي في افتتاح المساجد.

وأكد أننا نعيش خطر واقع بعد تفشي كورونا في المجتمع، وهذا يتطلب التزام إجراءات الوقاية، لاستئناف افتتاح المساجد.