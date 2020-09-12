تظاهرات بانتظار نتنياهو في واشنطن الثلاثاء‎

قالت القناة ال12 ، إن عشرات "الإسرائيليين" سيتظاهرون ضد رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو في واشنطن، الثلاثاء، قبيل توقيعه اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وأوضحت القناة (12) الخاصة، السبت، أن المتظاهرين أعضاء في حركة الاحتجاج UnXeptable، التي أطلقها ناشطون في سان فرانسيسكو الأمريكية ويبلغ عددهم حاليا أكثر من عشرين خلية في جميع أنحاء العالم.

ويتظاهر أعضاء الحركة كل أسبوع تضامنا مع المحتجين أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية، مطالبين الأخير بالاستقالة بسبب اتهامه بجرائم جنائية، وإلحاق الضرر الممنهج بمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، للمطالبة باستقالة نتنياهو، الذي انطلقت محاكمته في 24 مايو/ أيار الماضي، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وسيحمل المتظاهرون في واشنطن الثلاثاء لافتات تعبر عن دعمهم لاتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين وتحفظهم في ذات الوقت على التوقيع عليها.