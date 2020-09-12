القوى الوطنية والاسلامية : اتفاق التطبيع بين الاحتلال والبحرين خيانة لشعبنا والقضية

ادانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية اليوم السبت 12/9/2020 الإعلان الثلاثي بين الادارة الامريكية ونظام البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي والذي اعلنت فيه تطبيع العلاقات البحرينية "الاسرائيلية" وتبادل السفراء وفتح السفارات

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية خلال بيان لها ان اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال خيانة لتضحيات الامة العربية والشعب الفلسطيني وخيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، ودعماً وتأييداً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني،

وأكدت القوى الوطنية ان هذا الاتفاق الخياني يأتي في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سرقة واحتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها والسيطره علي مدينة القدس وتهويدها كما السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحويلها الي ثكنات عسكريه وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بالقتل المستمر والممنهج على الحواجز وتحتجز آلاف الاسرى الفلسطينيين .

واعتبرت القوى الوطنية ان هذا الاتفاق وما سبقه من اتفاق مع دولة الامارات المتحدة تَعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ، مطالبةً شعوب الامة العربية وقواها الوطنية الحية والشعب البحريني وقواه الوطنية خاصه ان تثور في وجه هذا التطبيع المجاني مع دولة احتلال عنصري فاشي .

ودعت القوى الوطنية كافة احرار العالم لرفض هذه الاتفاقات واسقاطها ، مع التأكيد لأبناء شعبنا العظيم ان كل هذه المؤامرات ستفشل وستتحطم امام صمودنا علي ارضنا ودفاعنا عن حقوقنا الثابتة والعادلة

وشددت القوى الوطنية ان الامر اليوم بات يتطلب تشكيل جبهه عربية موحدة لتقف في خندق المواجهة الشاملة للتطبيع وفي وجه التحالف الامريكي الإسرائيلي لصون وحماية حقوق ومصالح الشعوب العربية وفي القلب منها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني .

وأوضحت القوى الوطنية ان التصدي لكافة مشاريع التصفية يتطلب مزيد من الوحدة الوطنية وتطبيق ما تم التوافق حوله في اجتماع الامناء العامون الاخير وخلق مواجهة حقيقية مع الاحتلال والاستيطان تقودها جبهة موحده للمقاومة الشعبية والتخلص من كل التزامات المرحلة السابقة وتطوير العمل الفلسطيني الموحد في مواجهة الاحتلال وحلفاءه