بيان شديد اللهجة من ايران بشأن اتفاق التطبيع بين ‎البحرين و"إسرائيل"

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية ان وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت اليوم السبت 12/9/2020، بيانا، ردت فيه، على اتفاق التطبيع بين البحرين و"إسرائيل" والذي تم إعلانه أمس الجمعة، برعاية أمريكية.

الوزارة أدانت ، اتفاق التطبيع بين البحرين و"إسرائيل"، مؤكدة أن هذا الاتفاق "وصمة عار وخطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن "‏حكومة ‎البحرين ارتكبت خطأ استراتيجيا وبدلا من العودة إلى شعبها للحصول على الشرعية لجأت إلى من اغتصب القدس المحتلة"، مؤكدة أن "‏البحرين ومن معها سيتحملون بالكامل عواقب أي زعزعة للأمن والاستقرار تحصل في المنطقة بسبب التطبيع مع إسرائيل".

وأشار البيان، إلى أن "‏حكام البحرين من الآن فصاعدا يعدون شركاء لجرائم إسرائيل كمصدر للتهديد الدائم للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الإسلامي"، محذرا من "أي نوع من المساس لأمن منطقة الخليج من قبل الكيان الصهيوني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.