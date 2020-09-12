كلية مجتمع الأقصى تعلن عن فتح باب الالتحاق الكترونياً وتخصصين جديدين

أعلنت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة عن فتح باب الالتحاق الالكتروني للطلبة الجدد الناجحين في الثانوية العامة والقدامى، وبدء التسجيل لبرنامج دبلوم الدراسات المتوسطة في تخصصي أمن المعلومات وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية.

وأوضحت الكلية، أن القرار جاء للتخفيف عنهم وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الصعبة وضمان حصولهم على فرصة التعليم.

وسيتم التسجيل من خلال الدخول الي الرابط https://portal.alaqsa.edu.ps/all_applications/new_std_reg.aspx

ونشرت الكلية الرابط على كافة منصات التواصل الاجتماعي ، ونشرت فيديو توضيحي على قناة اليوتيوب لشرح خطوات التسجيل ، كما أنها نشرت العديد من الأرقام للتواصل في حال واجهت الطلبة أي إشكالية.

ودعت الكلية عبر موقعها الطلبة الى التسجيل في تخصصاتها النوعية والاستفادة من المنح التي تقدمها، الاستفادة من هذه الفرصة واستغلال الوقت .

وبشأن التخصصات الجديدة، أعلنت كلية مجتمع الأقصى عن بدء التسجيل لبرنامج دبلوم الدراسات المتوسطة في تخصصي أمن المعلومات وبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية، الذي حصلت على اعتمادهما من هيئة الاعتماد والجودة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا.

وجاء اعتماد هذين التخصصين، انسجاماَ مع رؤية ورسالة الكلية في مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المجتمع، بعد دراسة لحاجة السوق، كونهما يعتبران من أكثر المجالات أهمية وحيوية في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده فلسطين والعالم

على ان تكون مدة الدراسة للحصول على الدبلوم المتوسط في كل تخصص سنتين. وعدد الساعات الأكاديمية المطلوبة لاجتياز التخصص هي 72 ساعة معتمدة تشمل على العديد من المساقات التطبيقية التي تكسب الطلبة المهارات النظرية والتطبيقية التي تفيدهم في سوق العمل، وسعر الساعة المعتمدة هو 13 دينار أردني فقط.